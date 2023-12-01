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«Уральским авиалиниям» запретили оказывать допуслуги без согласия пассажира

Суд обязал «Уральские авиалинии» не оказывать платные услуги автоматически

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РИА «Новости»

Суд обязал компанию «Уральские авиалинии» более не включать в договор перевозки пассажиров автоматический пункт о предоставлении дополнительных платных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Свердловского областного суда.

«На ОАО «Уральские авиалинии» возложена обязанность прекратить автоматическое включение в договор авиаперевозки пассажиров согласие на предоставление дополнительных платных услуг», — говорится в сообщении суда.

Поводом для разбирательства стал иск управления Роспотребнадзора по Астраханской области, которое обратилось в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Истец сообщал о том, что при попытке приобретения билетов на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» клиенты сталкивались с навязыванием услуг. При оформлении авиабилета покупателю автоматически подключались дополнительные платные опции в виде страхования, услуги «врач онлайн» и питания.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оставил иск без удовлетворения. Однако Свердловский областной суд не согласился с этим и вынес новое решение.

30 ноября ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа» из-за платы за корректировку ФИО в билете.

До того авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т.

Ранее глава Минтранса назвал объем субсидий за полеты по РФ в 2024 году.

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