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Польские власти пообещали ужесточить проверки на границе с Украиной

Польские власти усилят проверки украинских грузоперевозчиков на границе

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Roman Baluk/Reuters

Польские власти пообещали усилить проверки украинских грузоперевозчиков на границе с Украиной. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на представителя транспортной отрасли Вальдемара Ящура.

Министерство инфраструктуры Польши провело переговоры с объединением польских грузоперевозчиков, в результате чего стороны достигли определенных договоренностей.

«Во время встречи мы передали господину министру, что мы не намерены завершать наш протест. Однако мы отказались распространять его на очередные пропускные пункты, хотя подготовка уже к этому велась. Мы также склоняемся к тому, чтобы рассмотреть смягчение формы нашего протеста, если польское государство усилит контроль фур, въезжающих в Польшу», — заявил Ящур.

Также министр инфраструктуры Алвин Гаядхур сообщил, что подал запрос в Еврокомиссию о создании комитета, призванного проверить действие соглашения ЕС — Украина, согласно которому теперь украинским грузоперевозчикам не нужны разрешения на работу в Европе.

До этого украинские водители выразили недовольство акцией польских фермеров и перевозчиков, которые устроили протест на границе.

Ранее ситуацию в Польше назвали признаком сопротивления интеграции Украины в ЕС.

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