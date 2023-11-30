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Саудовская Аравия продлит дополнительные сокращения добычи нефти

SPA: Эр-Рияд продлит дополнительные сокращения добычи нефти до марта 2024 года

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Максим Богодвид/РИА Новости

Правительство Саудовской Аравии решило продлить дополнительные добровольные сокращения нефти до конца первого квартала 2024 года. Об этом сообщает местное агентство SPA со ссылкой на официальный источник в Министерстве энергетики королевства.

В материале отмечается, что речь идет о сокращении добычи нефти на один млн баррелей в сутки. Изначально соответствующее решение вступило в силу в июле текущего года, уточняется в статье.

«Королевство Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение <...> до конца первого квартала 2024 года по согласованию с некоторыми странами — участницами ОПЕК+», — говорится в публикации.

Согласно данному решению, до конца марта следующего года Эр-Рияд будет добывать около девяти млн баррелей нефти в сутки. По истечении указанного срока королевство начнет постепенно возвращаться к привычным объемам добычи топлива, при этом учитывая ситуацию на рынке. Ожидается, что подобные действия позволят поддерживать стабильную обстановку на глобальном энергетическом рынке.

30 ноября «Интерфакс» сообщил, что со следующего года Бразилия присоединится к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. В настоящее время республика добывает 3,7 млн баррелей топлива в сутки, что позволит существенно увеличить общую квоту организации.

Ранее на мировом рынке резко подскочила стоимость нефти.

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