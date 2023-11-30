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ФАС выдала предупреждение авиакомпании «Победа»

ФАС выдала предупреждение «Победе» из-за платы за корректировку ФИО в билете

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение авиакомпании «Победа». Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

«Служба выяснила — ее (авиакомпании «Победа». — «Газета.Ru») пассажирам необходимо было заплатить от 500 до 5000 рублей за внесение изменений в ФИО или изменение/корректировку данных документа при посадке в самолет. Доказательств обоснованности такого размера платы компания не представила», — указал в ФАС.

В ведомстве отметили, что такая плата должна быть экономически обоснована и соразмерна понесенным фактическим расходам перевозчика. Теперь авиакомпании необходимо в течение 30 дней рассчитать и утвердить единый размер платы, удерживаемой с пассажира в случае изменения условий договора перевозки, исходя из экономически обоснованных расходов.

Уточняется, что «Победа» заявила ФАС о готовности установить единый размер платы за внесение изменений в ФИО клиентов в размере 800 рублей. Сейчас для этого вносятся корректировки в нормативные акты компании.

До этого в Тюмени ребенок не смог попасть на рейс авиакомпании «Победа» до Москвы. Инцидент произошел 23 ноября в тюменском аэропорту «Рощино». Сотрудники авиакомпании «Победа» отказали девочке-подростку в регистрации и перевозке по маршруту Тюмень — Москва. Свой отказ они объяснили отсутствием свободных мест на борту, хотя пассажирка имела при себе билет на этот рейс.

Ранее ФАС признала повышение тарифов «Мегафоном» неправомерным.

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