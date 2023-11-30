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Стало известно, насколько выросла средняя цена однокомнатной квартиры в РФ

Frank RG: однокомнатные квартиры в РФ подорожали в 1,6 раза с 2020 года

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Антон Денисов/РИА Новости

Однокомнатные квартиры в России с 2020 года подорожали в 1,6 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Frank RG «Ипотека в России — 2023».

Согласно результатам исследования, в среднем за четыре года однокомнатная квартира в РФ подорожала на 64%. В 2020 году «однушка» в среднем стоила 2,8 млн рублей, а в ноябре 2023 года — 4,6 млн рублей.

Аналитики отмечают, что существенный скачок цен произошел в 2022 году. Тогда средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла разу на миллион, или на 30%. При этом в 2023 году темпы роста замедлились до 7%.

Сильнее всего «однушки» подорожали в Москве и Московской области, там рост составил 9% и 5% соответственно.

«Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям», — поделилась руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова.

До этого основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров рассказывал, почему «Дальневосточную ипотеку» распространили на арктические регионы.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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