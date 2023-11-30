Стало известно, насколько выросла средняя цена однокомнатной квартиры в РФ

Однокомнатные квартиры в России с 2020 года подорожали в 1,6 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования Frank RG «Ипотека в России — 2023».

Согласно результатам исследования, в среднем за четыре года однокомнатная квартира в РФ подорожала на 64%. В 2020 году «однушка» в среднем стоила 2,8 млн рублей, а в ноябре 2023 года — 4,6 млн рублей.

Аналитики отмечают, что существенный скачок цен произошел в 2022 году. Тогда средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла разу на миллион, или на 30%. При этом в 2023 году темпы роста замедлились до 7%.

Сильнее всего «однушки» подорожали в Москве и Московской области, там рост составил 9% и 5% соответственно.

«Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям», — поделилась руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова.

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