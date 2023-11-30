Правительство направит в регионы более 30 млрд рублей на зарплаты медиков

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделит регионам 30,5 млрд рублей на повышение зарплат медицинских работников. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Он отметил, что необходимо следить за тем, чтобы в каждом субъекте Российской Федерации положенные средства дошли до медицинских работников.

Также Мишустин поручил Минэкономразвития в 10-дневный срок внести в правительство проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки бизнеса.

Кроме того, Мишустин поручил министерству экономического развития, министерству цифрового развития и министерству финансов к 15 апреля определить перечень показателей национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта.

Ранее российские врачи заявили, что качество медуслуг в последние годы не выросло.