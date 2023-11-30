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Инвестстратег спрогнозировал курс доллара в конце дня

Инвестстратег Бахтин: курс доллара к концу дня составит 88-89 рублей

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара по итогам торгов в четверг приблизится к верхней границе диапазона 88-89 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Инфляция в России за прошлую неделю ускорилась до 0,3% к неделе ранее. Разгон цен вывел годовую инфляцию на уровень выше верхнего порога прогноза Центробанка РФ в 7,5%. При этом высокие темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) в октябре указывают на признаки перегрева экономики. Эти тенденции увеличивают вероятность подъема ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ по меньшей мере на 100 базисных пунктов до 16% годовых», — сказал эксперт.

Активность спекулянтов, играющих против рубля, снижается на фоне коррекции их ожиданий по поводу курса, добавил Бахтин.

Он уточнил, что завершение налогового периода, а также активизация предпраздничного спроса россиян на иностранную валюту и повышенные госрасходы могут понемногу ослаблять курс рубля.

Российская валюта в четверг показывает нейтральную динамику, доллар торгуется в диапазоне 88,3-88,7 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара к мировым валютам в ноябре может показать рекордное падение за год.

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