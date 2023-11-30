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Почти 100 тысяч тонн российских удобрений остаются заблокированными в портах Европы

Дипломат Джиоев: в портах Европы остаются 96 тысяч тонн российских удобрений

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Lucio Tavora/Global Look Press

Более 96 тысяч тонн российских удобрений до сих пор заблокированы в портах Европы. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ОЗХО Азар Джиоев в ходе выступления на Конференции государств — участников организации, передает ТАСС.

Чиновник уточнил, что российское удобрение остается в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов.

Джиоев напомнил, что Россия по-прежнему готова на безвозмездной основе доставить эти удобрения и передать их нуждающимся странам Африки.

22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку.

В конце месяца российская компания «ЭПТ» договорилась поставлять зерно в Иран по сухопутному коридору с обратной загрузкой контейнеров товарами народного потребления.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.

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