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В России могут ввети новый запрет на экспорт топлива

Депутат Ананских: в России могут вернуть запрет на экспорт летнего дизеля

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Мария Девахина/РИА Новости

На фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей. Об этом сообщают »Известия».

«Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», — заявил депутат Игорь Ананских.

Госдума отменила запрет на экспорт летнего дизельного топлива и бензина 20 ноября. После этого в 58 регионах России был зарегистрирован рост цен на энергоносители на 0,3% за неделю. До этого темп роста цен несколько неделей подряд был в три раза ниже.

Ранее в МИД РФ отвергли возможность ограничения экспорта ядерного топлива в США.

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