В России могут ввети новый запрет на экспорт топлива

На фоне роста цен на дизель на внутреннем рынке Госдума рассматривает возможность повторного введения запрета на экспорт топлива для российских производителей. Об этом сообщают »Известия».

«Основная причина — возобновившийся экспорт нефтепродуктов за границу. Нефтегазовым компаниям выгоднее продавать туда топливо, чем внутри России. Поэтому мы фиксируем рост. Если он будет очень серьезный, то депутаты Госдумы вновь вернутся к постановке вопроса о прекращении экспорта», — заявил депутат Игорь Ананских.

Госдума отменила запрет на экспорт летнего дизельного топлива и бензина 20 ноября. После этого в 58 регионах России был зарегистрирован рост цен на энергоносители на 0,3% за неделю. До этого темп роста цен несколько неделей подряд был в три раза ниже.

Ранее в МИД РФ отвергли возможность ограничения экспорта ядерного топлива в США.