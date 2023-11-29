Второй муниципалитет в Великобритании объявил себя банкротом

Администрация английского города Ноттингем официально признала, что не в состоянии исполнить бюджет на текущий год. О проблемах, грозящих фактическим банкротством, сообщает телеканал Sky News.

29 ноября горсовет выпустил предупреждение по разделу 114-го закона о местном самоуправлении. Это означает, что власти констатировали свою финансовую несостоятельность.

«В бюджете властей остается значительный пробел из-за проблем, затрагивающих советы по всей стране, включая возросший спрос на социальную помощь детям и взрослым, рост количества бездомных и влияние инфляции», — говорится в документе.

В ближайшие три недели должно пройти экстренное совещание по вопросам стабилизации ситуации. Кроме того, вводится запрет на новые расходы, за исключением социально значимых статей.

По данным СМИ, основной причиной дефицита в 4 млн фунтов стало невыполнение контракта с энергопоставщиком Robin Hood Energy. Также сказываются растущие издержки на соцподдержку на фоне инфляции почти в 5%.

Оппозиция требует отставки мэра Ноттингема. При этом часть чиновников заверила, что продолжит работать с правительством над стабилизацией финансов. Премьер Сунак пообещал оказать городу помощь после заявления о банкротстве.

В начале сентября Бирмингем — крупнейший муниципалитет Великобритании объявил о банкротстве.

Ранее экс-премьер Украины назвал свою страну банкротом.