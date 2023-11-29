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Мантуров призвал бизнес активнее инвестировать в Россию

Мантуров призвал бизнесменов России не откладывать инвестиции «в долгий ящик»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров попросил российских промышленников и бизнесменов «не сдвигать вправо свои инвестиционные проекты». Его слова приводит «Интерфакс».

Мантуров пообещал содействовать такой активности, в частности через налоговые преференции по специальным инвестиционным контрактам.

«Думаю, все согласны с тем, что мы не можем откладывать проекты развития в долгий ящик», — заявил министр на форуме «Российский промышленник», обращаясь к участникам мегапроектов.

Мегапроект — совокупность взаимосвязанных инвестиционных проектов, которые реализуются с общей целью, в рамках централизованного снабжения ресурсами и общих согласованных сроков. Российские власти переводят важные отраслевые задачи в формат мегапроектов, заявил 31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он перечислил такие направления — радиоэлектроника, станкостроение, дизельные двигатели, малотоннажная химия, беспилотные авиасистемы.

В октябре 2021 года Мишустин подписал распоряжение о перечне из 42 мегапроектов, рассчитанных до 2030 года. Стоимость их реализации до следующего года оценивается в 4,6 трлн рублей. Мегароекты разделены на шесть блоков — «Строительство», «Экология», «Государство для граждан», «Социальная сфера», «Цифровая трансформация» и «Технологический рывок». В составе последнего — 15 проектов, что является рекордным показателем.

Ранее российские власти заявили о поддержке вывода высокотехнологичной продукции на рынок.

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