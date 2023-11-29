Инвестстратег спрогнозировал укрепление курса доллара

В ближайшее время курс доллара будет приближаться к 90 рублям. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«В силу вступают специфические факторы, играющие против нацвалюты в последние недели года. Это и повышенные госрасходы, которые необходимо завершить до конца декабря, и активизация спроса на иностранную валюту под покупки импортных товаров, и зарубежные новогодние поездки», — отметил эксперт.

Бахтин также перечислил факторы поддержки курса российской валюты.

«Можно отметить увеличение цен на нефть эталонной североморской марки Brent до $82,5 за баррель. Котировки сырья растут на фоне падения добычи в Казахстане и повышения спекулятивных ставок на более глубокое сокращение уровня добычи странами альянса ОПЕК+. Фундаментально за рубль продолжают играть обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и фактор высокой ставки ЦБ РФ. Благодаря этому, курс рубля в середине недели укрепляется, несмотря на завершение в России налогового периода», — сказал инвестстратег.

По данным Мосбиржи на 15:27 мск, доллар стоит 88,4327 рублей. По сравнению с уровнем открытия торгов, американская валюта подешевела более чем на 1 рубль.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, каким может быть «дно» доллара до конца этого года.