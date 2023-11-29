Мишустин заявил об укреплении партнерства России и Белоруссии

Экономическое партнерство России и Белоруссии укрепляется, товарооборот между странами в этом году может превысить рекордные показатели прошлого года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета министров Союзного государства, передает ТАСС.

Как отметил Мишустин, укрепление экономического партнерства Москвы и Минска особенно значимо на фоне введения антироссийских санкций.

Глава российского кабмина рассказал, что за первые три квартала 2023 года взаимный товарооборот стран прибавил еще 8% и превысил три триллиона рублей.

«Есть все основания полагать, что мы превысим рекордные прошлогодние показатели в торговле», — подчеркнул он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума о выполнении обязательств страны в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это завершает процедуру ратификации данного документа со стороны Минска.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.