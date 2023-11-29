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Американские штаты получили миллиарды на производство оружия из-за Украины

Reuters: американские штаты получили миллиарды долларов из-за помощи Украине

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Некоторые американские штаты получили миллиарды долларов на производство оружия и боеприпасов из-за помощи Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные администрации США.

В последние дни администрация президента США распространила карты среди законодателей, демонстрирующие разбивку по штатам инвестиций на сумму $27 млрд и расходов на «закупки боеприпасов и тактических транспортных средств».

Активный блок республиканцев выступил против отправки помощи Украине, заявив, что деньги налогоплательщиков должны быть потрачены дома, но большинство республиканцев и демократов в конгрессе по-прежнему поддерживают помощь правительству Украины, отмечает агентство.

В материале говорится, что в то время как трое из восьми членов конгресса-республиканцев от Пенсильвании голосовали против финансирования Украины, штат Кистоун получил $2,364 млрд — больше, чем любой другой штат, — в виде расходов и инвестиций на производство оружия и боеприпасов.

В Техасе 18 из 25 представителей республиканской партии США проголосовали против помощи Украине. При этом Техас получил $1,45 млрд на производство 155-мм снарядов и другого оружия. В Аризоне трое из шести представителей республиканской партии проголосовали против помощи, в то время как в штат поступило $2,196 млрд.

Во время своего последнего запроса о выделении $106 млрд новых средств для Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и охраны границ президент США Джо Байден 20 октября подчеркнул, что поставки оружия Украине равносильны созданию рабочих мест для американцев, отмечает Reuters. По словам Байдена, часть денег пойдет американским компаниям на замену оборудования, отправленного за рубеж, и упомянул ракетные комплексы Patriot, которые производятся компанией Raytheon в Аризоне, и артиллерийские снаряды, производимые в 12 штатах по всей стране.

Компании в Аризоне, Пенсильвании, Арканзасе и Висконсине являются родиной производственных мощностей, которые в совокупности получают контракты на общую сумму более $1 млрд на свою продукцию, которая помогает Украине, подчеркивает агентство. Еще $18 млрд распределены между производственными предприятиями, расположенными более чем в двух десятках других штатов.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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