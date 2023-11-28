Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада. Соответствующее заявление он сделал, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), передает ТАСС.

По словам российского лидера, объединяя усилия государства и бизнеса, Россия сорвала беспрецедентную экономическую агрессию Запада.

«Его санкционный блицкриг провалился», — сказал он.

Он отметил, что РФ будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства.

Путин также указал, что предпринимателям необходимо вкладываться в Россию, создавать рабочие места, развивать производство, принимать участие в подготовке кадров.

«Тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний», — добавил он.

Ранее в минторге США заявили, что «одержимы» соблюдением санкций против России.

До этого Путин говорил, что западные страны как «гуманисты» пытались заставить россиян страдать при помощи санкций.

Он добавил, что таким образом Запад хотел дестабилизировать российское общество изнутри, однако им это сделать не удалось.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.