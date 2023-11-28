Стало известно, что покупали россияне на распродажах в ноябре

В пиковые дни распродаж спрос россиян на различные товары вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 12% — прошлого года. Чаще всего граждане покупали обувь. Об этом говорится в исследовании банка ВТБ на основе транзакций по картам, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Россияне в этом году на распродаже «Черная пятница» 24-26 ноября приобрели более полумиллиона пар обуви на сумму более 1,8 млрд рублей. Число покупок выросло на 19% год к году, а объем трат — на 30%. Спрос на сувенирную продукцию увеличился на 16% (+39% по тратам). Было приобретено свыше 400 тыс. товаров на 130 млн рублей. Также вырос спрос на автотовары – на 13% по количеству покупок и на 24% по объему трат. Россияне купили 2,5 млн автотоваров, заплатив свыше 1,4 млрд рублей.

«Клиенты банка в дни ноябрьских распродаж ежегодно совершают более 100 млн покупок в наиболее популярных категориях товаров. В период «Черной пятницы» россияне потратили на покупку товаров более 50 млрд рублей. Число покупок увеличилось на 2%, а объем трат оказался на 16% больше, чем в 2022 году», — отмечается в исследовании.

Активность покупателей в период «Черной пятницы» оказалась в этом году на 4% ниже, чем в дни «Всемирного дня шоппинга» (10-12 ноября). Однако эксперты все равно назвали эту распродажу успешной – объем трат населения был выше средних значений октября.

В «Черную пятницу», по сравнению с распродажей «11.11», спрос на обувь вырос на 16%, на сувенирную продукцию и товары для взрослых – на 13%, на товары для спорта и активного отдыха – на 8%. В преддверии новогодних торжеств набирали популярность товары для праздника: рост почти в полтора раза к предыдущим дням распродажи. При этом 10-12 ноября на 15% был выше спрос на электронику, а на 12% больше покупали товаров для стройки и ремонта.

Группа ВТБ провела исследование потребительского спроса в дни ноябрьских распродаж в конце месяца, оценив транзакции по картам банка и данные с терминалов «Первого ОФД».

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