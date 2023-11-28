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Индия увеличит импорт коксующегося угля из России

Reuters: Индия увеличит импорт коксующегося угля из РФ на фоне роста цен

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Global Look Press

Индия нарастит импорт коксующегося угля из России на фоне подорожания австралийского сырья. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным Reuters, в октябре цены на австралийский уголь взлетели на 50% и превысили $350 за тонну. Это связано с перебоями на техобслуживании, сокращением поставок из Квинсленда и пробуксовкой ж/д логистики.

Ранее Австралия заверила Индию в стабильности поставок, однако та стремится диверсифицировать импорт, в том числе за счет РФ, отмечает агентство. Цены на российский уголь уже ниже австралийского, а поставщики готовы давать скидки, указывается в материале.

В частности, индийские металлургические компании SAIL и RINL предпочли рассчитываться за российское сырье в рупиях. Первая в четвертом квартале этого года ожидает поставку из РФ 300 тыс. тонн коксующегося угля.

До этого стало известно, что Индия намерена нарастить подземную добычу угля, чтобы нарастить объемы производства энергоносителя до 100 млн тонн к 2028 году. По словам представителя ведомства Амрита Лала Меены, эта мера необходима для обеспечения запланированных темпов роста экономики страны. В настоящее время основная добыча угля в Индии — 95% — ведется открытым способом.

Ранее экономист объяснил причины резкого сокращения экспорта российского угля.

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