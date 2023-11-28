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В ФРГ заявили, что нуждаются в поставках газа из России

Депутат Эрнст: ФРГ нуждается в поставках из РФ для снижения цен на энергию

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Global Look Press

Глава комитета Бундестага по вопросам защиты климата и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия нуждается в поставках газа из России для снижения цен на энергию. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

По словам Эрнста, антироссийские санкции спровоцировали взрывной рост цен на энергоносители, а также снижение объемов производства в энергоемкой отрасли немецкой промышленности.

Эрнст добавил, что антироссийские санкции вредят больше Германии, чем России, экономика которой растет. В связи с этим он призвал Берлин увеличить поставки энергоносителей, в том числе из России, чтобы снизить цены внутри страны.

«Нам нужны переговоры, а не все новые и новые вооружения и новые санкции!» — резюмировал депутат.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц пообещал помогать Украине, несмотря на проблемы ФРГ.

Он добавил, что немецкая сторона испытывает серьезную нагрузку, в частности, из-за приема тысяч украинских беженцев.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.

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