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У клиентов Сбера появились новые возможности для защиты от телефонных мошенников

Пользователи «СберБанка Онлайн» смогут блокировать звонки в мессенджерах

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Shutterstock

В мобильном приложении «СберБанк Онлайн» появилась новая защитная опция, которая позволит ограничить общение пользователей с мошенниками в мессенджерах, избавиться от спама и сделает коммуникации клиентов безопаснее. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Для всех пользователей «СберБанк Онлайн» уже давно доступен сервис проверки входящих звонков, поступающих по сотовой связи. Сейчас им пользуется около 9 млн человек. Теперь мы внедрили новую защитную опцию, которая позволит ограничить в мессенджерах общение пользователей с мошенниками», — отметил Станислав Кузнецов.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, пользователям приложения «СберБанк Онлайн» нужно подключить сервис «Управление входящими» и настроить блокировку нежелательных звонков в мессенджерах.

При этом в журнале звонков этих мессенджеров можно проверить все поступившие и заблокированные вызовы.

В Сбере уточнили, что функционал доступен пользователям приложения «СберБанк Онлайн» (с версии 14.18) на платформе Android.

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