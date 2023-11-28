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В России удивились идее правительства запретить вывоз зерна из страны

Forbes: эксперты назвали удивительной идею правительства запретить экспорт зерна

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Vadim Ghirda/AP

Идея о запрете на экспорт зерна, обсуждаемая в правительстве России, вызывает удивление. Таким мнением поделились участники зернового рынка, пишет журнал Forbes.

Эксперты отметили, что сокращение запасов зерновых ниже планки в 10 млн тонн, установленной кабмином, после которой экспорт должен прекратиться, крайне маловероятно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что сейчас в России действует квота на экспорт, которая не позволяет исчерпать внутренние запасы до указанных значений.

По его словам, перед производителями сейчас стоит противоположная задача — продать как можно больше зерна за рубеж, чтобы избежать резкого падения цен на отечественном рынке.

28 ноября стало известно, что правительство России обсуждает возможность запрета экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи.

В 2023 году урожай зерна в стране составил почти 150 млн тонн, и около 65 млн тонн могут быть отправлены на экспорт.

Ранее в правительстве поддержали запрет Минпромторга на экспорт твердой пшеницы.

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