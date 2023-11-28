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В ЕС заявили о скором запрете на ввоз российских алмазов

Еврокомиссия одобрила запрет продажи российских алмазов в ЕС

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Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия одобрила предложение о запрете импорта российских алмазов в страны Евросоюза. Об этом сообщает издание Barron со ссылкой на Agence France Press.

По данным агентства, соответствующее предложение включено в новый пакет антироссийских санкций ЕС. Он также предусматривает расширение персональных ограничительных мер для более чем 120 человек, экспортные санкции и меры по ограничению цен на российскую нефть.

Запрет на торговлю российскими алмазами, а также алмазами, экспортируемыми из России, начнет действовать после одобрения всеми 27 странами-членами ЕС. По данным AFP, это может произойти в ближайшие дни.

Отмечается, что ограничения на алмазы, которые обрабатываются в третьих странах, будут вводиться поэтапно до сентября 2024 года.

До этого на Западе признали, что санкции Евросоюза неэффективны против РФ.

Ранее в США заявили, что делают все для ограничения нефтяных доходов России.

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