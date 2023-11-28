Стали известны предпочтения россиян при выборе проектов частных домов

Стоимость наиболее востребованных проектов частных домов в России составила 2-3 млн рублей. Об этом свидетельствует исследование портала «Свое село» от «Россельхозбанка», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, именно такой вариант проекта выбрало более трети респондентов — 36,8%. Еще 23,2; приобрели проекты за 1-2 млн рублей. В самом дорогом сегменте от 7 до 8 млн оказались заинтересованы лишь 0,4% респондентов.

Большинство россиян выбирают одноэтажную застройку — 57% опрошенных сделали ставку именно на такой проект дома, еще 47% предпочли построить двухэтажное жилье. Наиболее распространенная площадь построенного дома в 2023 году составила 100-150 кв. м. При этом доля домов превышающих 200 кв. м. составила всего 2,6% от общего количества.

По данным РСХБ, наиболее популярными оказались трехкомнатные дома — их заказали 49,1% клиентов банка. Среди строительных материалов лидирует газосиликат, его выбрали 37% покупателей проектов ИЖС. Наименее популярными строительными материалами оказались клееный брус (3%) и монолит (1%).

До этого в 56 российских регионах цены на новостройки обновили исторический максимум.

Ранее эксперты назвали причины ажиотажа на рынке загородной недвижимости.