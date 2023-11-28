Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минсельхозе отреагировали на рост цен на продукты первой необходимости

Глава Минсельхоза Патрушев: рост цен на важные продукты не превышает инфляции

close
100%
Depositphotos

Рост цен на большую часть товаров первой необходимости в России в 2023 году не превышает инфляции. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

«Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции», — сказал Патрушев в ходе оперативного штаба ведомства по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.

Министр отметил, что рост цен на категорию самых важных товаров удается сдерживать благодаря высокой производительности.

«В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, по отдельным категориям, где наблюдается опережающий рост стоимости, таким как яйца и мясо кур, правительством был выработан комплекс мер, направленный на стабилизацию цен.

До этого Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур из-за роста цен.

Ранее большинство россиян выступили за введение безусловного базового дохода в стране.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий