В Минсельхозе отреагировали на рост цен на продукты первой необходимости

Рост цен на большую часть товаров первой необходимости в России в 2023 году не превышает инфляции. Об этом сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, передает ТАСС.

«Динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции», — сказал Патрушев в ходе оперативного штаба ведомства по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса.

Министр отметил, что рост цен на категорию самых важных товаров удается сдерживать благодаря высокой производительности.

«В частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель», — подчеркнул Патрушев.

По его словам, по отдельным категориям, где наблюдается опережающий рост стоимости, таким как яйца и мясо кур, правительством был выработан комплекс мер, направленный на стабилизацию цен.

До этого Российская Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур из-за роста цен.

Ранее большинство россиян выступили за введение безусловного базового дохода в стране.