Россиянам понадобилось больше заемных денег

С начала осени россияне стали снимать практически всю одобренную сумму микрокредита. Причины этого видятся в возросшей инфляции и снижении покупательной способности рубля, пишут «Известия».

«Причина увеличения выбираемости микрокредитов — в растущей инфляции (…). Россиянам, чтобы закрыть свои потребности, нужно больше заемных средств», — говорится в публикации.

Издание приводит данные исследования Moneyman, согласно которому осенью россияне стали брать в среднем 91% от суммы одобренного микрокредита. По сравнению с 2022 годом рост составил около 10%, а по сравнению с 2021 годом — 16%.

При этом, по данным Росстата, в октябре рост цен ускорился до 6,69% в годовом выражении, а к концу года, предположительно, инфляция составит 7–7,5%.

Из других причин такого явления издание называет снижение покупательной способности рубля и традиционный осенний сезон распродаж. Кроме того, на рынок пришла часть клиентов банков, привыкших брать кредиты на более крупные суммы и потому склонные полностью выбирать одобренный им платеж.

15 ноября стало известна сумма, которую россияне задолжали микрокредитным организациям, долг достиг рекордных величин.

До того сообщалось, на что россияне брали микрозаймы в 2023 году.

Ранее Госдума одобрила ужесточение контроля за микрофинансовыми организациями.