Депутаты предложили расширить возможности заработка на медно-никелевых деньгах

Депутаты предложили разрешить банкам продавать гражданам памятные монеты из недрагоценных металлов по рыночной цене по аналогии с нумизматическими компаниями. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступила группа парламентариев и сенаторов во главе с главой комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Поправки планируется внести в закон «О банках и банковской деятельности».

В пояснительной записке говорится, что речь идет о нумизматических наборах монет и памятных монетах Центробанка из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке организации, делающей банкноты и монету Банка России.

Некоторое время назад стало известно, что в московском Музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Великий Восток», которая продлится до 10 апреля 2024 года. Она посвящена монетам 25 императорских династий древней Центральной Азии. Их отчеканили в период Золотой Орды.

Ранее Центробанк выпустил монеты «Маша и Медведь».