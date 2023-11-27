В России увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта нового образца

Президент РФ Владимир Путин распорядился на 20% увеличить государственную пошлину за оформление биометрического загранпаспорта. Соответствующий закон, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ должен вступить в силу с 1 июля 2024 года. При этом, чтобы получить загранпаспорт нового образца, российским гражданам придется заплатить шесть тыс. рублей вместо пяти тыс. рублей.

Также, согласно тексту закона, изменения коснутся процедуры оформления документов для детей в возрасте до 14 лет. Государственная пошлина за выдачу 10-летнего загранпаспорта несовершеннолетним увеличится с 2,5 тыс. рублей до трех тыс. рублей.

Более того, летом следующего года вырастет стоимость оформления проездного документа беженца и регистрации иностранных граждан по месту жительства на территории РФ. Пошлина также увеличится на 20% и составит 420 рублей.

За продление срока действия визы будет необходимо заплатить 1,2 тыс. рублей, а выдача визы для многократного пересечения российской границы обойдется в 1920 рублей. Государственная пошлина за выдачу приглашения на въезд в страну составит 960 рублей, в то же время оформление вида на жительство подорожает до шести тыс. рублей.

17 ноября депутаты Государственной думы РФ приняли закон об индексации государственной пошлины за выдачу биометрического загранпаспорта и ряда других документов. Позже закон был передан на подпись Владимиру Путину.

Ранее россиян предупредили об изменении правил выезда за границу.