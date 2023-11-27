Акцизы на алкоголь и табак в России вырастут в 2024 году

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому акцизные ставки на некоторые виды алкоголя и сигарет вырастут с мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Цены вырастут в том числе на вина и шампанское. Сейчас акциз на вино составляет 34 рубля за литр. В июле приняли поправки, которые увеличили его до 36 рублей. Однако новый закон изменил показатель и поднимает налог до 108 рублей за литр.

А на игристые вина и винные напитки акцизы с мая 2024 года вырастут до 141 рубля за литр. В 2025 году налог увеличится до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей.

В документе указано, что повышение начнется не с 1 января, а с 1 мая.

В то же время с 1 января 2024 года запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию и табак, в том числе предназначенный для потребления путем нагревания, на 3% по сравнению с ранее установленными, и их последующую индексацию в 2025-2026 годах. Ставка акциза на жидкости для электронных курительных систем вырастет в два раза.

Ранее Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц.