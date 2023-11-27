Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2023 году ежемесячный МРОТ составляет 16 242 рубля. В следующем году он вырастет на три тысячи рублей, то есть на 18,5%. Кроме того, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

Согласно Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

До этого Совет Федерации на заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году.

По данным ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2024 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

Ранее экономисты сообщали, что в 2024 году в России вырастут пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.