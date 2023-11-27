Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В 2023 году ежемесячный МРОТ составляет 16 242 рубля. В следующем году он вырастет на три тысячи рублей, то есть на 18,5%. Кроме того, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения МРОТ и медианной заработной платы с 42% до 48%.

Согласно Трудовому кодексу, месячная зарплата работника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил трудовые обязанности, не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

До этого Совет Федерации на заседании одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году.

По данным ведущего юрисконсульта КСК ГРУПП Ирины Михеевой, начиная с 1 января 2024 года работодатели, которые будут платить своим сотрудникам заработную плату меньше 19 242 рублей, могут быть оштрафованы на сумму до 100 тысяч рублей.

Ранее экономисты сообщали, что в 2024 году в России вырастут пособия, связанные с рождением и воспитанием детей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий