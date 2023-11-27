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Мосбиржа возобновила торги по акциям СПБ Биржи

Мосбиржа возобновила торги по акциям подсанкционной СПБ Биржи

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A.Savin./Wikipedia

Мосбиржа возобновила торги по акциям подсанкционной СПБ Биржи. Об этом сообщается на сайте биржи.

Торги возобновились в 11:00 по мск. Дискретный аукцион по акциям Мосбиржи длился около получаса — с 10:30 до 11:00. Перед его объявлением стоимость акций обвалилась до 78 рублей или на 30%. Снижение стоимости акций связывали с новостью о банкротстве СПб-биржи. По состоянию на 11:10 котировки СПБ Биржи достигли отметки в 88,9 руб.

До этого глава СПБ Биржи Роман Горюнов вернул пост главы организации Евгению Сердюкову и вышел из состава ее директоров после ввода санкций США в отношении Биржи.

2 ноября Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. В так называемый SDN-лист, или, проще говоря, «черный список», попали 200 российских компаний. Санкции коснулись «СПБ Биржи», «дочек» «Газпром нефти», МГТУ имени Баумана, Научно-исследовательского центра кибернетики и автоматики, проекта «Арктик СПГ 2» и АФК «Система».

Ранее сообщения о банкротстве СПБ Биржи назвали фейком.

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