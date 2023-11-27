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ФНС ликвидировала бизнес осужденного пожизненно Дениса Капустина

ФНС ликвидировала бизнес осужденного пожизненно за госизмену Капустина

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Федеральная налоговая служба ликвидировала бизнес осужденного на пожизненное заключение за госизмену Дениса Капустина, следует из сообщения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ведомственная инспекция ФНС №46 по Москве прекратила деятельность компании «Бриолин авто», учредителем которой значится Денис Капустин. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению Вторым Западным окружным военным судом 16 ноября.

Капустину вменяют госизмену, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организацию террористического сообщества и участие в нем.

Денис Капустин — один из руководителей «Русского добровольческого корпуса». По информации спецслужб, он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск. Летом 2022 года он организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

Ранее в столице силовики задержали нескольких человек по подозрению в том, что они вступили в «Русский добровольческий корпус» (РДК). Среди задержанных оказался победитель шоу «Битва экстрасенсов» Дмитрий Волхов.

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