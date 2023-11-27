Миллиардер Дерипаска рассказал, почему британская экономика «трещит по швам»

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что экономика Великобритании «трещит по швам».

Он считает, что это происходит из-за действий политиков во главе с бывшим премьером страны Борисом Джонсоном.

«Джереми Хант, последний министр финансов правительства консерваторов, расстраивается из-за сокращения инвестиций в британской экономике (которая трещит по швам)», — написал бизнесмен.

Дерипаска отметил, что британские политики не думали об этом, когда Джонсон устраивал вечеринки.

«Когда Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам — об этом не хватило ума подумать», — добавил он.

До этого предприниматель Олег Дерипаска заявлял, что отказ от закупок газа в России заставил европейских политиков сделать основной упор при «зеленом переходе» на ядерную энергетику.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетными доходами РФ с «ударом попы об лед».