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Миллиардер Дерипаска рассказал, почему британская экономика «трещит по швам»

Дерипаска: экономика Британии трещит по швам из-за политиков «на коксе»

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Олег Владимиров/РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил в своем Telegram-канале, что экономика Великобритании «трещит по швам».

Он считает, что это происходит из-за действий политиков во главе с бывшим премьером страны Борисом Джонсоном.

«Джереми Хант, последний министр финансов правительства консерваторов, расстраивается из-за сокращения инвестиций в британской экономике (которая трещит по швам)», — написал бизнесмен.

Дерипаска отметил, что британские политики не думали об этом, когда Джонсон устраивал вечеринки.

«Когда Джонсон с прихлебателями на коксе после вечеринок разжигали войну в Европе и нарушали собственные законы и правила уважительного отношения к инвесторам — об этом не хватило ума подумать», — добавил он.

До этого предприниматель Олег Дерипаска заявлял, что отказ от закупок газа в России заставил европейских политиков сделать основной упор при «зеленом переходе» на ядерную энергетику.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетными доходами РФ с «ударом попы об лед».

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