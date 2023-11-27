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Четыре арабские страны отвергли нефтяное эмбарго против Израиля

ОАЭ, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн отказались от нефтяного эмбарго

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Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества отвергли предложение о введении нефтяного эмбарго в отношении Израиля. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, на встречах в Эр-Рияде 11-12 ноября обсуждалось также замораживание отношений с Израилем и запрет на заход его самолетов в воздушное пространство арабских стран. Однако лидеры четырех государств «не сделали ни одного шага против геноцида в Газе, а буквально предпочли отмолчаться», пишет издание.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал исламский мир выступить против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. По его словам, Израиль, население которого составляет около 10 миллионов, сумел запугать лидеров богатых нефтью арабских стран с населением в 500 миллионов человек.

Ранее в Израиле продолжили обсуждение продления перемирия с ХАМАС.

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