Четыре арабские страны отвергли нефтяное эмбарго против Израиля

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Марокко и Бахрейн на саммитах Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества отвергли предложение о введении нефтяного эмбарго в отношении Израиля. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, на встречах в Эр-Рияде 11-12 ноября обсуждалось также замораживание отношений с Израилем и запрет на заход его самолетов в воздушное пространство арабских стран. Однако лидеры четырех государств «не сделали ни одного шага против геноцида в Газе, а буквально предпочли отмолчаться», пишет издание.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал исламский мир выступить против Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. По его словам, Израиль, население которого составляет около 10 миллионов, сумел запугать лидеров богатых нефтью арабских стран с населением в 500 миллионов человек.

Ранее в Израиле продолжили обсуждение продления перемирия с ХАМАС.