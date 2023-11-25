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Новый президент Аргентины отказался от идеи «долларизации» страны

FT: Милей передумал переводить экономику Аргентины с песо на доллар

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Cristina Sille/Reuters

Избранный президент Аргентины Хавьер Миллей передумал проводить политику «долларизации» экономики страны, в связи с чем его сторонник Эмилио Окампо отказался возглавить Центробанк. Об этом сообщает Financial Times.

Журналисты напоминают, что Окампо больше всех в команде Милея выступал за отказ от аргентинского песо в пользу доллара США. Во время предвыборной кампании Милей заявлял, что Окампо возглавит Центробанк, чтобы закрыть его.

Однако источник, близкий к Окампо, подтвердил недавние сообщения в СМИ, что бывший инвестиционный банкир не займет пост руководителя аргентинского ЦБ.

«Единственной причиной пребывания Окампо в [Центральном банке] должна была стать долларизация. Он бы не пошел в ЦБ, чтобы исполнять чей-либо план, с которым не согласен», — сказал источник.

53-летний Хавьер Милей, набравший во втором туре голосования 55,69%, возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аргентинской экономике предрекли крах из-за отказа от старых партнеров.

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