Россиянам назвали четыре способа выгодных вложений в 2024 году

В 2024 году доллары, евро и золото станут самыми надежными вариантами вложений для россиян. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Он уточнил, что в декабре-январе курс доллара упадет еще более заметно, и будет выгодно покупать валюту.

«Это валюта, которая пользуется большим спросом и ликвидностью — доллары и евро. Имеет смысл купить подешевевшую валюту, потому что мы знаем, какие пируэты может делать российский валютный рынок. Даже если она не вырастет в следующем году, это твердая валюта, которая не так сильно подвержена обесцениванию. К тому же, если куда-то ехать, она понадобится», — пояснил экономист.

Он добавил, что инвестиции в драгоценные металлы — в частности, золото — тоже станут «неплохими» в условиях нестабильности экономической ситуации в мире. Она продлится еще немало времени, а в подобные периоды времени цены на золото растут, сказал эксперт.

Григорьев рекомендовал россиянам в 2024 году обратить внимание на банковские вклады и рынок ценных бумаг, которые могут принести приличный доход. Политику высоких ставок ЦБ намерен поддерживать в течение нескольких кварталов, поэтому ставки по депозитам будут оставаться на текущем уровне или вырастут, пояснил экономист.

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