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Аналитик спрогнозировал укрепление курса рубля как минимум до начала зимы

Аналитик Антонов предрек укрепление курса рубля как минимум до начала зимы

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Тенденция укрепления курса рубля продолжится как минимум до начала зимы. Такое мнение в беседе с RT высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«По доллару ключевая поддержка находится в промежутке 85—86 рублей, по евро — 94—95 рублей. Они являются сопротивлениями для рубля», — отметил эксперт.

Он уточнил, что поддержку российской валюте по-прежнему оказывают строгий контроль властей за обязательной продажей экспортной выручки, достаточно жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке и общая слабость доллара США на глобальных площадках.

Пик налоговых платежей приходится на 28 ноября, и при стабилизации нефтяных цен вместе с ослаблением доллара курс рубля может приблизиться к вышеуказанным отметкам к 1 декабря, предположил аналитик.

«Первые признаки начала коррекции по рублю с долларом появятся в случае закрытия выше 89,2 рубля. А выход за 90,5 рубля сформирует «бычий» импульс для доллара», — заключил Антонов.

Он добавил, что с начала осени курс доллара снизился на 7,69%, а евро — на 8%.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу курс доллара составил 88,6 рубля.

Курс американской валюты во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года — до 87,6858 рубля. Каким может быть «дно» доллара до конца этого года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.

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