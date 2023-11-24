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Финляндия направит €3 млн на помощь ООН с экспортом украинского зерна

МИД Финляндии направит €3 млн на помощь ООН с вывозом украинского зерна

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Igor Tkachenko/Reuters

Финляндия выделит дополнительные €3 млн на инициативу Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, нацеленную на вывоз украинского зерна и улучшение продовольственной безопасности на Украине. Об этом заявили в пресс-службе финского Министерства иностранных дел.

«При поддержке Финляндии ВПП закупает зерно на Украине и доставляет его в африканские страны», — отмечается в заявлении.

Согласно информации внешнеполитического ведомства, часть этих средств пойдет ​​на разминирование украинской сельской местности, чтобы можно было возобновить аграрное производство.

В 2022 году финские власти проспонсировали перевозки зерновых с Украины на сумму €11,5 млн. Они также выделили €8,25 млн на разминирование территории этой страны, указывается в документе.

В ноябре прошлого года в МИД Финляндии заявили, что страна выделяет €15,7 млн гуманитарной помощи странам Африканского Рога, из которых €7 млн направят для транспортировки украинского зерна в Сомали.

Позднее, согласно данным украинской таможни и Минсельхоза, республика после трех месяцев снижения нарастила экспорт зерна сразу на треть, до 2,7 миллиона тонн.

Ранее в Черном море подорвалось судно с зерном из Одессы.

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