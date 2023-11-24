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Саммит ОПЕК+ перенесли из-за позиции двух стран

Reuters: встреча ОПЕК+ перенесена, Ангола и Нигерия хотят увеличить добычу нефти

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Ramzi Boudina/Reuters

Министерская встреча стран ОПЕК+ была перенесена из-за желания Анголы и Нигерии увеличить добычу нефти. Об этом сообщает Reuters.

На встрече планировалось обсудить продление текущей тенденции по сокращению добычи нефти, но с этим согласились не все участники. Так, представители Анголы заявили, что страна инвестирует в разработку месторождений и не хочет останавливаться.

Помимо этого, источники агентства в ОПЕК+ сообщили, что перенос встречи связан и с другими африканскими странами: в июне ОПЕК+ обязалась пересмотреть квоты на добычу для Анголы, Нигерии и Конго на 2024 год.

22 ноября сообщалось, что встречи ОПЕК и ОПЕК+ официально перенесены с 25 и 26 ноября на 30 ноября.

Шанс, что страны, входящие в альянс ОПЕК+, на предстоящем заседании примут решение об усилении сокращения нефтедобычи, равняется примерно 35%, считают аналитики инвестбанка Goldman Sachs.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о причине переноса встреч ОПЕК и ОПЕК+.

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