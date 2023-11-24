Стало известно о росте «Бутербродекса» в России

Индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине ноября вырос на 3,9 пункта и достиг отметки в 122,5 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Индекс рассчитывается исходя из агрегированной стоимости корзины из семи часто используемых для завтрака товаров — 400 г хлеба, 200 г ветчины, 180 г сливочного масла, 200 г сыра, 500 г огурцов, 95 г растворимого кофе и 1 кг сахара.

Рост индекса связывают с ростом потребления импортных и калорийных продуктов. Цены на хлеб и сахар в ноябре не росли, в то время как цены на огурцы выросли на 18,7%, до 108 руб. Менее значительно, но все же увеличилась стоимость ветчины — на 3,8%, до 220 руб., сыра — на 2,6%, до 197 руб., сливочного масла — на 1,3%, до 156 руб. и кофе — на 1,1%, до 188 руб. Неизменным он остался по батону (38 рублей) и сахару (65 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом вырос на 3,9 пункта и составил 122,5 пункта.

8 мая «Бутербродекс» вырос до 101 пункта.

Ранее в Госдуме предложили рассчитывать индекс кулебяки и расстегаев вместо бигмака и шаурмы.