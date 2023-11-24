Эксперты оценили последствия остановки расчетов РФ в юанях по SWIFT

Россия ушла из списка основных центров расчетов в юанях через международную платежную систему SWIFT, по мнению экспертов, это означает постепенный отказ страны от использования этой системы для юаневых операций и переход на российские и китайские аналоги, передает РИА Новости.

По данным SWIFT на сентябрь, Россия входила в топ-5 стран, в которых проходят расчеты в юанях через эту систему вне материкового Китая. Первое место занял Гонконг (75,26%), следом Великобритания (5,32%), Сингапур (3,44%) и США (2,8%). На РФ приходилось 1,95% всех расчетов.

В октябре Россия пропала из этого перечня экономик впервые с марта прошлого года.

По данным российского Центробанка, юань продолжает занимать заметную долю во внешнеторговых операциях страны.

Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков высказал мнение, что этот факт иллюстрирует постепенный отказ России от SWIFT в пользу прямых платежей, расчетов через корреспондентские счета и цифровые валюты.

«Этот факт говорит о растущей независимости страны от мирового финансового центра», — добавил он.

До этого сообщалось, что юань обогнал евро по объемам торговли в SWIFT.

Ранее доллару предрекли закат через 10 лет.