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Экономист рассказал, как ориентирование экономики Украины приведет к тупику

Экономист Вернивский заявил, что аграрная модель экономики Украины — это тупик

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Александр Поготов/РИА Новости

Экономист Павел Вернивский сделал предупреждение, что ориентирование экономики Украины на аграрный сектор, как в Аргентине, приведет к тупику. В статье для издания «Фокус.UA» он указал, что Аргентина уже много лет застревает в этом круговороте, где либеральные и социалистические лидеры сменяют друг друга, но не могут изменить структуру экономики.

Вернивский сравнил Украину с Аргентиной, отмечая, что Украина только начинает двигаться в этом направлении и попадет в этот безвыходный круг.

Экономист подчеркнул, что аграрная экономика не способна обеспечить все расходы страны. Из-за этого государство может оказаться глубоко в долгах, которые оно не может погасить, и дефолты становятся обычным явлением.

На прошлой неделе бывший премьер-министр Николай Азаров также назвал Украину банкротом. Он указал, что Киев не в состоянии самостоятельно заполнить бюджет, и три четверти денег представляют собой займы или гранты. Это подчеркивает уязвимость и зависимость Украины от внешних финансовых ресурсов.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о жалобах украинцев на отъем их детей в ЕС.

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