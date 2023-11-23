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На Украине призвали Зеленского решить вопрос границы с Польшей

Бизнесмены призвали Зеленского вмешаться в ситуацию на границе Украины с Польшей

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Thomas Peter/Reuters

Союзы работодателей и автоперевозчиков Украины призвали президента страны Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с блокировкой контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Польшей. Об этом пишет украинское издание «Лига».

Уточняется, что с таким призывом выступили Федерация работодателей совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины. По мнению активистов, Зеленский должен провести переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой по вопросу блокады границы польскими перевозчиками.

По данным журналистов, прямые потери от блокады границы для экономики Украины превысили €400 млн. Отмечается, что с учетом штрафов, неустоек и потери контрактов счет идет на миллиарды.

До этого «РБК-Украина» писало, что из-за блокирования перевозки через польскую границу на Украине может возникнуть дефицит европейских товаров.

Польские перевозчики блокируют движение автомобилей через польско-украинскую границу с 6 ноября. Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими конкурентами, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

23 ноября сообщалось, что польские перевозчики перекрыли движение грузового транспорта еще на одном пункте пропуска на украинско-польской границе — «Медика».

Ранее на границе Польши и Украины выстроилась очередь из фур.

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