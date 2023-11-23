Акции «Крымэнерго» передадут в собственность Крыма

Правительство РФ распорядилось осуществить передачу 100% акций «Крымэнерго» в собственность Крыма из федеральной собственности в срок до 12 января 2024 года. Соответствующее распоряжении опубликовано на портале правовой информации.

«Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — сказано в документе.

13 ноября российский президент Владимир Путин распорядился передать полный пакет акций (100%) «Крымэнерго», который ранее находился в федеральной собственности, Республике Крым.

Согласно документу, такое решение было принято по предложению российского правительства и Совета министров Крыма «в целях развития электросетевого комплекса республики».

В октябре бывший генеральный директор предприятия «Крымэнерго» уехал за границу через три дня после начала проверок в организации.

6 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что генеральный директор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда же он представил трудовому коллективу предприятия нового руководителя, которым стал Вячеслав Гайдук.

Ранее в Госсовете Крыма объяснили национализацию квартиры Зеленского.