Эксперт по топливному рынку раскрыл, чем чревато госрегулирование цен на бензин

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире «Радио 1» высказался в поддержку решения кабмина РФ отклонить законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизель в России. По словам эксперта, такая мера всегда негативно влияет на рынок.

«Это очень опасная игра. Любое регулирование цен всегда чревато дефицитами, проблемами распределения, деградации инфраструктуры, когда заправок просто не хватает», — отметил Баженов.

Он добавил, что цены на топливо в России итак негласно регулируются, что приводит к тому, что независимые компании вынуждены повышать стоимость бензина.

23 ноября газета «Известия» сообщила, что правительство РФ не поддержало законопроект о регулировании цен на топливо. В кабмине считают, что введение предельно допустимых розничных цен на бензин и дизель приведет к искажению рыночного ценообразования, дестимулирует инвестиции в модернизацию НПЗ и развитие сетей АЗС.

До этого эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов выразил мнение, что для заметного снижения цен на бензин в России не хватает рыночной конкуренции между производителями.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на АЗС предстоящей зимой.