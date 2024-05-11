Шансы ЦСКА и «Зенита» на победу в матче РПЛ назвали равными

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов заявил, что у красно-синих и петербургского «Зенита» равные шансы на победу в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Вроде бы ЦСКА сейчас не в лучших кондициях, но мы понимаем, что это дерби. А в дерби шансы всегда 50 на 50. Вне зависимости от того, в каком состоянии и на каких местах таблицы команды», — сказал Попов.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям. ЦСКА находится на восьмой строчке, имея в активе 39 баллов.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

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