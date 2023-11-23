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Херсонская область получит около 100 млрд рублей на соцразвитие

Минэкономразвития: Херсонской области в 2023 году выделили более 90 млрд рублей

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Александр Гальперин/РИА Новости

На реализацию программы социально-экономического развития Херсонской области в 2023 году выделили более 90 млрд рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития региона.

Там пояснили, что деньги предусмотрены на социально-экономическое развитие региона и реализацию 172 мероприятий.

Представитель министерства отметил, что в 2024 году регион получит около 100 млрд рублей. На следующий год в программе отмечены 180 мероприятий. Основной акцент сделан на социальном блоке, на который выделили больше всего финансирования — более 40 млрд рублей.

В программе также предусмотрено 16 статей, среди них развитие здравоохранения, образования, спорта, культуры, мероприятия ТЭК, восстановление и поддержка промышленности, предпринимательства, развитие транспорта и дорожной инфраструктуры, ЖКХ.

В области также активно строятся дороги, принимают региональные законы о льготах и субсидиях для определенных категорий граждан. К тому же внедряется программа материнского капитала.

Ранее Путин поручил регионам предоставить участникам СВО субсидии на газификацию.

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