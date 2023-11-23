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Политолог заявил о дыре в бюджете Украины, которую не закроют США

Политолог Золотарев считает, что США не смогут закрыть дыру в бюджете Украины

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РИА «Новости»

Украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что в украинском бюджете существует дыра, которую нечем закрывать. США вряд ли смогут сделать это, заявил он на YouTube-канале Politeka.

По мнению экономистов, как отмечает эксперт, дыра в бюджете страны закрыта лишь на четверть.

«У нас не достает 40 млрд, оптимисты говорят о 29, пессимисты о 40. <...> Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру», — сказал Золотарев.

По его словам, украинцам надо быть готовыми к тому, что отложенная западная помощь Украине «расстроит многих», так как будет очень сильно урезана.

До этого газета Politico писала, что администрация президента США Джо Байдена выражает беспокойство в связи с задержками в обсуждении и голосовании пакета помощи Украине в палате представителей конгресса. В Демократической партии, по данным издания, надеются, что после Дня благодарения палата начнет обсуждение запроса Байдена о комплексной помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим стратегическим партнерам США.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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