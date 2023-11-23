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Доля нефтегазовых доходов российского бюджета стала минимальной за 16 лет

СП России заявила о минимальной доле нефтегазовых доходов бюджета за 16 лет

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Eric Gay/AP

В России доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за последние 16 лет и составила около 28% всех поступлений. Об этом со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты (СП) сообщает агентство РБК.

За девять месяцев нынешнего года доходы федерального бюджета от нефти и газа составили 28,3% всех поступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доля нефтегазовых доходов сократилась на 15%. В денежном выражении эти доходы уменьшились на 2,9 трлн рублей.

Таким образом нефтегазовые доходы в совокупных поступлениях федерального бюджета стали минимальными с 2007 года.

Подобная динамика объясняется снижением средней цены на нефть марки Urals и на природный газ и, кроме того, налоговым маневром в нефтегазовой отрасли.

Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета от топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в 2023 году снизятся на 3 трлн рублей по сравнению с 2022 годом и составят 8,6 трлн рублей.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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