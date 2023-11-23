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Эксперты: в России доля нелегальной черной икры из Китая составляет 40%

Эксперты рассказали, что нелегальная икра из КНР составляет 40% рынка России

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Depositphotos

Российские эксперты считают, что в стране под видом отечественной массово продается черная икра из Китая. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, глава Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков заявил, что доля нелегальной китайской черной икры на рынке России сейчас составляет примерно в 40%. В частности, в 2022 году только официальным путем из Китая в Россию было ввезено 18,5 т черной икры, однако при этом китайская продукция продавалась как российская.

По мнению Новикова, кроме официальных поставок, в Россию ввозится и контрабандная китайская игра, объем которой выше легальной в 1,5–2 раза.

Эксперт отметил, что икра из Китая отличается от отечественной худшим качеством. В частности, при выращивании осетров в Китае широко применяются ГМО-компоненты.

Заместитель председателя Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов подчеркнул, что большая разница в цене провоцирует недобросовестных бизнесменов приобретать дешевую китайскую икру и потом продавать ее отечественным потребителям под видом российской, получая огромную прибыль.

Павлов отметил, что в настоящее время у государства отсутствуют инструменты, которые позволяют эффективно контролировать производство и продажу черной икры. Покупатели также не имеют возможности по внешним признакам отличить российскую продукцию от дешевой китайской.

Ранее эксперты объяснили, почему китайскую черную икру продают под видом российской.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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