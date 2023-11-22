ЕЦБ зафиксировал рост проблемных кредитов в банках еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) констатировал появление ранних сигналов напряженности в банковском секторе еврозоны. Об этом сообщает Financial Times.

В регуляторе отметили рост просроченных кредитов и невыплаченных платежей, которые ранее были на исторически минимальных уровнях. ЕЦБ призвал банки увеличить резервы для покрытия растущих убытков по займам.

Кроме того, в ведомстве предсказали снижение прибыли кредитных организаций. Это связано с замедлением кредитования и удорожанием фондирования на фоне повышения процентных ставок.

При этом в ЕЦБ заверили, что у банковской системы есть запас прочности для преодоления проблем с активами. Регулятор отметил высокий уровень капитала и ликвидности в отрасли.

До этого стало известно, что европейская нефтехимическая промышленность переживает глубочайший кризис.

Ранее на Украине предрекли странам Европы рост цен и новые волны мигрантов.