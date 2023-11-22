Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕЦБ зафиксировал рост проблемных кредитов в банках еврозоны

ЕЦБ зафиксировал рост просроченных кредитов и платежей в банках еврозоны

close
100%
Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) констатировал появление ранних сигналов напряженности в банковском секторе еврозоны. Об этом сообщает Financial Times.

В регуляторе отметили рост просроченных кредитов и невыплаченных платежей, которые ранее были на исторически минимальных уровнях. ЕЦБ призвал банки увеличить резервы для покрытия растущих убытков по займам.

Кроме того, в ведомстве предсказали снижение прибыли кредитных организаций. Это связано с замедлением кредитования и удорожанием фондирования на фоне повышения процентных ставок.

При этом в ЕЦБ заверили, что у банковской системы есть запас прочности для преодоления проблем с активами. Регулятор отметил высокий уровень капитала и ликвидности в отрасли.

До этого стало известно, что европейская нефтехимическая промышленность переживает глубочайший кризис.

Ранее на Украине предрекли странам Европы рост цен и новые волны мигрантов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий