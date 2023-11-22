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Мишустин поручил составить список показателей проекта «Экономика данных»

Мишустин поручил определить перечень показателей нацпроекта «Экономика данных»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министерству экономического развития, министерству цифрового развития и министерству финансов к 15 апреля определить перечень показателей национального проекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта. Об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

«Минэку, Минцифры и Минфину предстоит к 15 апреля определить перечень показателей нацпроекта «Экономика данных» в части развития искусственного интеллекта с расчетом их плановых значений и необходимое финансирование», — отметили в кабмине.

До этого Михаил Мишустин на стратегической сессии по формированию нацпроекта «Экономика данных» заявлял, что необходимо усиливать меры по укреплению защищенности национальной цифровой критической инфраструктуры из-за увеличения числа кибератак. Премьер отмечал, что подобный подход необходим, чтобы и люди, и бизнес могли пользоваться сервисами в очень комфортном формате.

Ранее Positive Technologies обнаружили атакующую российские компании кибергруппировку.

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